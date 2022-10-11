На Алтае на четверть выросло количество дорогостоящих автомобилей

1735 автомобилистов имеют машины стоимостью больше 3 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае количество дорогостоящих автомобилей выросло на четверть. Как пишет «Алтайская правда», за прошлый год число единиц транспорта увеличилось на 418.

В региональном управлении налоговой службы отметили, что автомобили дороже 3 млн рублей имеют 1735 автомобилистов. Им придется платить повышенный транспортный налог. Максимально он может достигать 227,5 тысячи рублей.

За прошлый год налог исчислен для 505 тысяч жителей Алтайского края, имеющих 743 тысячи транспортных средств. Средний платеж на легковушки до 150 лошадиных сил составляет 4291 рубль.