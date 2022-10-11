Больше 45 тысяч тюльпанов начали высаживать на барнаульских клумбах

Они украсят город будущей весной Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на клумбах начали высаживать тюльпаны. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они распустятся будущей весной.

Яркие луковичные растения появятся на площади Октября, Обском бульваре, в Нагорном парке, на площадях Сахарова, Свободы и Мира, в сквере имени Цаплина. За эту неделю в краевой столице планируется высадить больше 45 тысяч тюльпанов на территориях общей площадью 1500 квадратных метров.

Луковички высаживают вместо отцветших однолетников. Для посадки выбирают сорта с крепкими цветоносами, которые устойчивы к морозам и болезням.