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Туризм11 октября 2022 8:23

1,6 млн туристов посетили Алтайский край за девять месяцев 2022 года

Турпоток пока не дотягивает до доковидных показателей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В регион прибывают все чаще туристы из европейской части страны

В регион прибывают все чаще туристы из европейской части страны

Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае с января по сентябрь этого года побывали 1,6 млн туристов. Как сообщает «Толк» со ссылкой на главу управления по туризму края Евгения Дешевых, в регион прибывают все чаще туристы из европейской части страны.

Количество прибывших туристов стало заметно больше, чем в 2020 и 2021 годы, но меньше, чем было в 2019-ом. Евгений Дешевых отметил, что это связано и с тем, что в начале года еще сохранялись антиковидные ограничения.

Также глава управления добавил, что в туристический сезон практически все места проживания в Горном Алтае, часть которого находится в Алтайском крае, заполнены. Больше всего пользуется спросом средний ценовой сегмент с хорошим качеством сервиса.