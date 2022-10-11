В Барнауле определились с поставщиком трамваев за 716 млн рублей

Новые трамваи появятся к апрелю 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский минтранс подвел итоги тендера на поставку трамваев для Барнаула. Как сообщает «Банкфакс», им станет дилер белорусского предприятия «Белкоммунмаш».

Стоимость контракта - более чем 716 млн рублей. На эти средства предприятие поставит 10 вагонов. Победителем стало ООО «Автотехкомплект», зарегистрированное в Дзержинске.

- Крупнейшим изготовителем трамваев в Белоруссии является «Белкоммунмаш» (BKM Holding). На сайте этой организации указано, что «Автотехкомплект» является ее дилером. Данный холдинг поставляет российским городам не только вагоны, но также троллейбусы и электробусы, - отмечает издание.

Трамваи, согласно условиям контракта, должны быть выпущены в этом году, вмаещать больше 150 пассажиров, иметь не меньше 34 мест для сидения и так далее. Доставить их нужно до апреля следующего года.