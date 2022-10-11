Бабушки и дедушки устраивают зажигательные танцы под гармонь в барнаульской роще

Скриншот видео паблика Barnaul22

В Мизюлинской роще в Барнауле бабушки и дедушки зажигательно танцуют под гармонь. Видео одной из вечеринок опубликовали в паблике Barnaul22.

Пожилые барнаульцы собираются в роще по вечерам. Они не только общаются и дышат свежим воздухом, но и пускаются в пляс под звуки гармони, а еще поют песни. Изначально на место приходили горожане, которые живут возле рощи, но позднее собираться в роще стали и жители из других районов – настолько популярными стали вечеринки!

Кстати, ранее в городе проходили дискотеки в стиле 1970-1980-ых годов. Они тоже пользовались популярностью у горожан.