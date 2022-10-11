В Барнауле на месте ветхой двухэтажки начали строить элитный дом

Снос дома Фото: Вера Березовская

В Барнауле на улице Короленко начали строить элитный дом на месте ветхой двухэтажки. На участке сейчас работает специальная техника.

О том, что появится на участке, сообщалось еще весной этого года на градосовете. Известно, что в доме будет 7-8 этажей, 63 квартиры на 223 человек.

В больших квартирах планируется разместить по несколько санузлов, а на первом этаже дома создадут общественные помещения. Планируется и строительство парковки. «Фишкой» дома станут часты на угловой башне.