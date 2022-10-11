Алтайский край стал одним из лидеров рейтинга по оттоку населения в регионах

Алтайский край стал одним из лидеров рейтинга по оттоку населения Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в пятерку лидеров по оттоку населения в рейтинге регионов Росстата. Как сообщил “Абзац”, в 2021 году из региона уехало 7,4 тысячи человек.

На первом месте в рейтинге стоит Кемеровская область, где отрицательный миграционный прирост составил 9,6 тысячи человек, далее идет Омская область, Оренбургская, Иркутская и наш регион. По данным экспертов, чаще уезжают молодые люди.

- Эти цифры свидетельствуют о том, что перспективы молодёжь не видит. Это прежде всего отсутствие перспективной занятости – там, где может быть карьера, профессиональный рост и зарплата на уровне минимум среднероссийской, - отметил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Чаще всего люди переезжают в Московскую и Ленинградскую области, а также Краснодарский край.