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Общество11 октября 2022 4:03

Алтайский край стал одним из лидеров рейтинга по оттоку населения в регионах

Чаще всего уезжают из Кемеровской области
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Алтайский край стал одним из лидеров рейтинга по оттоку населения

Алтайский край стал одним из лидеров рейтинга по оттоку населения

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в пятерку лидеров по оттоку населения в рейтинге регионов Росстата. Как сообщил “Абзац”, в 2021 году из региона уехало 7,4 тысячи человек.

На первом месте в рейтинге стоит Кемеровская область, где отрицательный миграционный прирост составил 9,6 тысячи человек, далее идет Омская область, Оренбургская, Иркутская и наш регион. По данным экспертов, чаще уезжают молодые люди.

- Эти цифры свидетельствуют о том, что перспективы молодёжь не видит. Это прежде всего отсутствие перспективной занятости – там, где может быть карьера, профессиональный рост и зарплата на уровне минимум среднероссийской, - отметил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Чаще всего люди переезжают в Московскую и Ленинградскую области, а также Краснодарский край.