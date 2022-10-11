Застройщик должен будет возместить разрушение моста на Павловском тракте в Барнауле

В 2018 году водитель компании совершил ДТП на участке Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский застройщик должен будет возместить разрушение части моста на Павловском тракте. Как сообщает “Толк”, это произошло из-за аварии.

Иск рассматривали четыре года. С компании "Алайэнергожилстрой" пытались взыскать 4,26 млн рублей за то, что в 2018 году водитель компании совершил ДТП на участке моста на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей в Барнауле.

- Он буксировал экскаватор с опущенным ковшом и поднятой стрелой, которая превышала предельно допустимые габариты – четыре метра в высоту над проезжей частью. Водитель задел этой стрелой железнодорожный путепровод, - отмечает издание.

И-за удара были повреждены пролеты и образовались трещины, из-за чего для поездов установили ограничение скорости. На мосту нужно заменить пролет и усилить сооружение металлической обоймой.

РЖД наняла компанию для произведения работ, они обошлись в 4,26 млн рублей. Деньги попытались взыскать с застройщика, но добровольно н ущерб не компенсировал. В суде выяснилось, что дефекты и трещины выявляли на мосту еще в 2013 году, до аварии. Поэтому реальный размер ущерба, который спишут с ответчика, составил всего 93,3 тысячи рублей. Решение еще могут обжаловать.