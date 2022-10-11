Больше 1 млрд рублей направят на помощь муниципалитетам в Алтайском крае

Деньги направят из краевого бюджета Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выделении дополнительной финансовой помощи муниципалитетам. Всего будет направлено более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Дотации будут выделены из краевого бюджета на подготовку к отопительному сезону, обеспечение значимых объектов в сфере тепловодоснабжения, расходы муниципалитетов и решение главных вопросов.

Власти напомнили, что в условиях внешнего санкционного давления в этом году уделяют особое внимание сбалансированности бюджетов. Всего в этом году выделено уже больше 3 млрд рублей на дополнительную финансовую помощь.