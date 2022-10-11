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Общество11 октября 2022 2:43

Штормовое предупреждение из-за пожароопасности объявлено до 14 октября в Алтайском крае

На территории края сохраняется опасность возгораний
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
На территории края сохраняется опасность возгораний

На территории края сохраняется опасность возгораний

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 14 октября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в регионе сохранится высокая (4 класс горимости) и местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.

Наиболее опасная обстановка сложится в Михайловском, Ключевском районах, а также городах Славгород и Яровое. Высокая вероятность возникновения пожаров прогнозируется в 38 муниципалитетах.

В МЧС напомнили, что сухая погода провоцирует увеличение числа возгораний, а в природной среде они опасны тем, что за считанные секунды могут перерасти в огромный пожар.

Во избежание ЧП нельзя жечь мусор и сухую траву, разводить костер на природе, бросать непотушенные спички и сигареты, позволять играть детям с огнем.