К декабрю 2022 года в Барнауле завершат строительство крупнейшей амбулатории края

Работы продолжаются в рамках нацпроекта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжают строительство новой амбулатории городской поликлиники №1. Как сообщили в Барнаульской гордуме, работы ведутся в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в федеральный нацпроект «Здравоохранение».

Амбулатория станет филиалом поликлиники №1 в поселке Киров. Всего там живут около 5 тысяч взрослых и почти тысяча детей.

В новом здании будет несколько зон: взрослая поликлиника и детская. В медучреждении будут принимать терапевт, стоматолог, гинеколог, педиатры и так далее. Данная амбулатория будет самой крупной в крае.

- На филиал первой городской поликлиники в микрорайоне Кирова потребуется 77 миллионов рублей, которые выделены из федерального и краевого бюджетов. Расходы на оборудование медучреждения возьмут на себя Министерство здравоохранения края и городская поликлиника №1, - подчеркнули в Думе.

Откроется здание уже к декабрю этого года.