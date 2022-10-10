Яркое пятно появилось в Бийске

Комета в Бийске. Скриншот видео со страницы vk.com/biysk_all

В Бийске появилось невероятно яркое и красочное пятно в парке за ТРЦ «Ривьера».

31 сентября в парке, который пока еще не имеет официального названия, появился новый объект – светящаяся разноцветная комета. Жители наукограда в социальных сетях восхищаются композицией, но в то же время боятся, что, так как у данной территории нет охраны, то местные вандалы могут быстро уничтожить все.

- Надолго? Вечерком придут местные вандалы в лице наших деточек и все разрушат! – возмущаются бийчане.

Также они добавляют, что светящаяся комета – это, конечно же, хорошо, но в детской зоне почему-то наоборот света не хватает. А еще хочется больше зелени, так как деревьев явно не хватает.