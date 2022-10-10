Губернатор Алтайского края высадил саженцы в парке «Изумрудный»

Виктор Томенко во время акции в парке "Изумрудный" Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал акцию «Сохраним лес» и высадил саженцы в барнаульском парке «Изумрудный». Мероприятие прошло 10 октября.

– В акции задействовано огромное количество людей. Я принял решение и попросил включить меня в число участников акции как жителя Алтайского края, города Барнаула, - говорит Виктор Томенко.

Он также подчеркнул, что во время акции площадь леса в крае прирастет примерно на 440 гектаров. Конечно, «Изумрудный» это только капля в море, основную часть посадок будут проводить на территории лесничеств.

Напомним, Алтайский край уже третий год участвует в акции «Сохраним лес». За этот период в России было высажено 150 млн деревьев и саженцев. В этом году «план» нашего региона – один миллион.