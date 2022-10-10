На Алтае мать, выгнавшая раздетого сына на мороз, и ее сожитель в суде расскажут о своих методах воспитания

Обвиняемая Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины и ее 35-летнего сожителя, чьи методы воспитания детей оказались слишком жестокими – они выставили раздетого ребенка на мороз.

Парочку обвиняют в регулярных побоях детей, психологическом и физическом насилии над ними, в нападении на сотрудников полиции и инспектора ПДН, в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Об этой семье стало известно в январе этого года. Как выяснилось, в тот день женщине не понравилось поведение пятилетнего сына, и она голым выставила его на мороз. Заплаканного и напуганного мальчика заметила соседка и тем самым спасла ему жизнь. А с того момента органы опеки и полиции буквально «прописались» у нерадивых родителей, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.

По итогу троих детей у них изъяли и поместили под опеку. Но, несмотря на то, что по большому счету мать не выполняла свои обязанности, отдавать малышей она просто так тоже не собиралась, она даже напала на участкового и инспектора ПДН, а ее сожитель также угрожал им расправой и даже замахнулся на полицейского рукой.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.