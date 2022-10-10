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Происшествия10 октября 2022 9:53

По учебным заведениям Барнаула прошла волна «минирований»

Учащихся эвакуируют и из школ и из вузов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Эвакуация учеников в Барнауле. Скриншот страницы vk.com/incident22

Эвакуация учеников в Барнауле. Скриншот страницы vk.com/incident22

Ряд образовательных учреждений Барнаула в понедельник, 10 октября, сообщил об эвакуации учащихся якобы из-за минирования.

В частности, как рассказывают в социальных сетях, сегодня эвакуировали РАНХиГС, школу №51, АГИК, АлтГТУ и другие. Причем где то, судя по сообщениям администрации, занятия планировали продолжать после обследования аудиторий, а где-то учеников и педагогов окончательно отпустили по домам.

В полиции пообещали прокомментировать позже.