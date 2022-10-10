По учебным заведениям Барнаула прошла волна «минирований»

Эвакуация учеников в Барнауле. Скриншот страницы vk.com/incident22

Ряд образовательных учреждений Барнаула в понедельник, 10 октября, сообщил об эвакуации учащихся якобы из-за минирования.

В частности, как рассказывают в социальных сетях, сегодня эвакуировали РАНХиГС, школу №51, АГИК, АлтГТУ и другие. Причем где то, судя по сообщениям администрации, занятия планировали продолжать после обследования аудиторий, а где-то учеников и педагогов окончательно отпустили по домам.

В полиции пообещали прокомментировать позже.