76 семей мобилизованных из Алтайского края получили адресную помощь

Семьи мобилизованных могут обратиться по телефону контакт-центра Минсоцзащиты (3852) 27-36-01 Фото: Анна СЕМИНА

С семьями мобилизованных из Алтайского края начали работать социальные и прочие службы. На сегодняшний день адресную помощь получили родственники 76 солдат.

– В основном это помощь в подготовке к зиме, оказание различных социально-бытовых услуг. Юридическая помощь оказана 240 семьям. Востребована психологическая помощь, ее получили 443 семьи. На 20% увеличилось число звонков на детский телефон доверия, который ведомство транслирует для детей из семей военнослужащих, - такие данные во время оперативного совещания в правительстве региона сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Помимо этого, call-центр обработал 183 звонка. 107 из них касались личных вопросов и 76 – оказанию адресной помощи.