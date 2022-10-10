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Происшествия10 октября 2022 8:00

Девочка-подросток погибла во время заезда на снегоболотоходе на Алтае

А ее приятель сбежал с места аварии
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Девочка погибла до приезда медиков

Девочка погибла до приезда медиков

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае покатушки подростков на снегоболотоходе завершились гибелью 14-летней девочки. Трагедия произошла вечером 8 октября.

– По данным следствия, 14-летний подросток, управляя снегоболотоходом «СF MOTO Z6» без государственных регистрационных знаков, ехал по территории города Новоалтайска, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

На одной из улиц он не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. Предположительно, в этот момент 14-летняя подруга водителя выпала и получила травмы, не совместимые с жизнью.

– При этом сам несовершеннолетний с места ДТП скрылся, - добавляют в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.