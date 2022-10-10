Уголовное дело завели после гибели троих человек на пожаре в Горно-Алтайске

Следователи назначили ряд экспертиз. Фото: пресс-службы СУСК РФ по Республике Алтай

Правоохранительные органы Республики Алтай возбудили уголовное дело по факту гибели троих жителей Горно-Алтайска во время пожара.

Трагедия произошла накануне вечером, 9 октября, в одной из квартир в доме на проспекте Коммунистическом, 59.

– В результате возникшего пожара погибли находившиеся в квартире двое мужчин и женщина, смерть которых, предположительно, наступила от отравления окисью углерода, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Помимо них в квартире находился еще один мужчина, но его спасли соседи: они помогли ему выйти на улицу.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Ведется расследование. Устанавливается причина возгорания. Назначен ряд экспертиз.