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Происшествия10 октября 2022 6:41

Пожар в Змеиногорске 9 октября 2022: погорельцы получат по 20 тысяч рублей

Пожар в Змеиногорске 9 октября 2022 оставил без крова несколько семей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Последствия пожара в Змеиногорске

Последствия пожара в Змеиногорске

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Власти пообещали оказать помощь пострадавшим в результате пожара в Змеиногорске 9 октября 2022 года. Им выплатят единовременную помощь.

Как рассказал «Толку» глава Змеиногорского района Евгений Фролов, пострадавшим выдадут по 20 тысяч рублей. Также он пояснил, что семью с двумя детьми пока временно разместили в гостинице. Ее владелец любезно предоставил для них два номера.

– Еще двое пострадавших от пожара – одинокие мужчина и женщина. Они разместились у своих родственников. Один из сгоревших домов принадлежал женщине, которая находилась в больнице в Барнауле. По слухам, известие о пожаре ее застало по дороге домой, - также добавляет издание.

Напомним, накануне стихия полностью уничтожила два дома со всем имуществом и документами, у еще одного сгорела крыша. Где-то частично пострадали надворные постройки.

– Желающим будем предоставлять на восстановление древесину, – добавил Фролов.

Конечно, есть и другие частично поврежденные дома, но в них никто не проживал. Сейчас расследованием причин ЧП занимаются следователи. Как заверил глава города, пострадавших не оставят на улице, им постараются подобрать маневренный фонд.