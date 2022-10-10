На Алтае поезд насмерть сбил мужчину с велосипедом

Место происшествия. Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

В воскресенье, 9 октября, на перегоне станций Боровиха – Алтайская поезд насмерть сбил мужчину на велосипеде.

– Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что около 13 часов местного времени машинист пассажирского поезда № 112, заметил переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте человека с велосипедом, - поясняют в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Машинист начал подавать звуковой сигнал, а после применил экстренное торможение. Однако поезд не так-то просто остановить, а расстояние до велосипедиста было слишком маленьким. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Установлено, что погибшему всего 30 лет. Он житель Новоалтайска. По факту трагедии на железной дороге проводится доследственная проверка.