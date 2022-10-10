В лесу на Алтае нашли свалку закопченных вещей

Свалка рядом с садоводством Сосняк. Скриншот видео со страницы vk.com/barneos22

В лесу со стороны села Зудилово в Алтайском крае местные жители наткнулись на свалку закопченных вещей и другого мусора. Об этом они рассказали в паблике Barnaul22.

- Вот, очередное подтверждение свинства людей: садоводство «Сосняк». Мы гуляли в лесу всей семьей и наткнулись на мусорку. Здесь ботва, в том числе, скорее всего дачники сюда все валят, - рассказывает мужчина на опубликованном в сообществе видео.

А совсем рядом еще одна огромная куча свежего мусора. Видно, что произошел пожар, вещи в копоти, но погорельцы решили не мудрить, а избавиться от мебели и прочего в ближайшем лесу.