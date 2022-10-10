Расписание электричек поменяли в Алтайском крае

Новое расписание доступно на сайте "Алтай-Пригород" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае изменили расписание пригородных поездов. Это связано с окончанием дачного сезона.

Изменения с 10 октября:

№6224 Барнаул - Заринская (отправление в 8.31): по выходным и праздничным дням;

№6227 Заринская - Барнаул (отправление в 14.40): по выходным и праздничным дням.

Изменения с 1 ноября:

№6227 Заринская - Барнаул (отправление в 14.40): по воскресеньям.

№6384 Барнаул - Овчинниково (отправление в 8.12): отменен;

№6383 Овчинниково - Барнаул (отправление в 15.09): отменен;

№6224 Барнаул - Заринская (отправление в 8.31): отменен.

Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной: (3852) 29-21-68 или в пригородных кассах. Полное расписание опубликовано на сайте компании «Алтай-Пригород».