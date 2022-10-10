Под Новоалтайском столкнулись три автомобиля

76-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 9 октября под Новоалтайском произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Подробности аварии рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП произошло в 19.30 на 4 километре автодороги Р-356 «Подъезд к городу Барнаулу» (автодорога, ведущая от г. Новоалтайска в сторону г. Барнаула).

– По предварительным данным установлено, что 78-летний водитель Toyota Corolla, ехавший со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и допустил столкновение с попутным автомобилем Hyundai Solaris, - рассказывают в полиции.

За рулем корейской машины была 37-летняя женщина. От удала в заднюю часть она выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 39-летний женщины.

В результате аварии госпитализация потребовалась 76-летней пассажирке Тойоты. Кроме того, два других водителя и восьмилетняя девочка-пассажирка получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.