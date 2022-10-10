Появились подробности крупных пожаров в Змеиногорске

Пожар в Змеиногорске Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В воскресенье, 9 октября, в Змеиногорске произошли два крупных пожара. В региональном главке МЧС поделились подробностями этого ЧП.

– Расстояние между возгораниями было около 2,5 км. В обоих случаях причиной, вероятнее всего, стал перехлест проводов на линиях электропередач, что привело к коротким замыканиям, - поясняют в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сложной обстановка была еще из-за сильного ветра и сухой погоды. Порывы достигали 27 метров в секунду и это способствовало быстрому распространению огня по сухой траве.

– К тушению привлекалось более 70 человек, 18 единиц техники. Спасатели активно взаимодействовали с лесной пожарной охраной, чтобы огонь не перешёл в лес, - добавляют в ведомстве.

В результате стихия уничтожила два жилых дома и еще четыре постройки (бани и пр.). Среди жителей погибших и травмированных нет.