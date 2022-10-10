10 октября в Барнауле будет до 12 градусов тепла

Погода в Барнауле в ближайшую неделю будет стабильной Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 10 октября, в Барнауле ожидается до 12 градусов тепла, но ветрено.

По данным алтайских синоптиков, сегодня утром наконец-то без туманов, но уже, к сожалению, не так тепло, как накануне. Днем воздух прогреется до +12 градусов, а к вечеру температура понизится до +9. Ближе к обеду возможен небольшой дождь.

Ветер сегодня будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров. Последующая неделя обещает быть довольно стабильной, без сильных скачков и залповых дождей.