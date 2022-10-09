Автомобиль влетел в дерево у администрации Рубцовска

ДТП. Фото: скриншот из группы "Инцидент Рубцовск"

9 октября автомобиль на скорости врезался в дерево у администрации Рубцовска. Водитель скончался, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск»

По предварительной информации, 62-летнему водителю иномарки стало плохо во время движения. В итоге автомобиль ускорился, пролетел по газону и по парковке городской администрации, а затем и врезался в дерево напротив типографии.

Местные жители утверждают, что в результате ДТП водитель скончался. Официального подтверждения этим данным пока нет.

Правоохранители проводят проверку по факту этой аварии выясняют все обстоятельства произошедшего.