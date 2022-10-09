Губернатор Томенко рассказал, когда алтайские призывники могут отправиться в зону боевых действий

Военные Фото: Олег УКЛАДОВ

Мобилизованных жителей Алтайского края могут отправить в зону боевых действий не раньше начала ноября, заявил губернатор Виктор Томенко Его слова передают «Вести Алтай».

Глава Алтайского края подчеркнул, что министерство оборы делает все, что необходимо в части обеспечения. К моменту отправки первых военнослужащих из региона в зону СВО, которая состоится не раньше начала ноября, все будут обеспечены обмундированием и экипировкой.

Напомним, ранее Мобилизованные из Алтайского края рассказали об условиях в омском лагере. Прочитать об этом можно здесь.