Семьи мобилизованных в Алтайском крае просят помощи с покупкой дров, ремонтом крыши и оформлением пособий

Все обращения передали в территориальные органы социальной защиты и местного самоуправления Фото: Анна СЕМИНА

Почти 200 звонков от членов семей мобилизованных поступило в кол-центр Минсоцзащиты Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Власти отмечают, что большинство звонивших интересовали вопросы общего характера. Люди спрашивали номера телефонов горячих линий по вопросам частичной мобилизации, регистрация брака с мобилизованным, установление отцовства.

Часть звонивших просили оказать помощь в покупке дров, ремонте крыши, оформлении детского пособия, подключении электричества, оформлении инвалидности, а также оказании юридических и других видов услуг.

Все обращения передали в территориальные органы социальной защиты и местного самоуправления.

Напомним, нуждающиеся семьи мобилизованных по различным вопросам могут обратиться по телефону контакт-центра Минсоцзащиты (3852) 27-36-01.