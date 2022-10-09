Барнаульцы закупили продуктов на прошедших ярмарках на 12,2 млн рублей

Следующая ярмарка запланирована на 15 сентября на территории города. Фото: Вера Березовская

В Барнауле товарооборот прошедших 8 октября продуктовых ярмарок составил 12,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства представили сельскохозяйственную продукцию: картофель, овощи, яйцо, мед, мясо птицы, свинины и говядины, молоко, - рассказали в пресс-службе администрации.

В мэрии отмечают, что продукты на ярмарках дешевле, чем в магазинах. Разница в цене доходит до 48,5%. Например, стоимость картофеля на прошедших ярмарках составила 15 рублей за кг.

Следующая ярмарка запланирована на 15 сентября на территории города.