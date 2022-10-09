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Общество9 октября 2022 6:43

Барнаульцы закупили продуктов на прошедших ярмарках на 12,2 млн рублей

Ярмарки проходили во всех районах города
Вера Березовская
Следующая ярмарка запланирована на 15 сентября на территории города.

Следующая ярмарка запланирована на 15 сентября на территории города.

Фото: Вера Березовская

В Барнауле товарооборот прошедших 8 октября продуктовых ярмарок составил 12,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства представили сельскохозяйственную продукцию: картофель, овощи, яйцо, мед, мясо птицы, свинины и говядины, молоко, - рассказали в пресс-службе администрации.

В мэрии отмечают, что продукты на ярмарках дешевле, чем в магазинах. Разница в цене доходит до 48,5%. Например, стоимость картофеля на прошедших ярмарках составила 15 рублей за кг.

Следующая ярмарка запланирована на 15 сентября на территории города.