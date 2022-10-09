В Барнаул привезли первую партию металлоконструкции стелы «Город трудовой доблести»

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В Барнаул доставили первую партии металлоконструкции стелы «Город трудовой доблести», которую установят в Нагорном парке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В соответствии с контрактом металлический каркас будущей стелы изготавливается на специализированном предприятии в Москве. Такая практика распространена среди многих российских городов, удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести»», - отмечают в мэрии.

Вторая часть конструкции пока находится в процессе доставки. Ее прибытие ожидается в ближайшее время.

Как рассказал заммэра по градостроительству Антон Федоров, работы по сборке стелы планируется начать уже на следующей неделе. Полностью завершить установку планируется к 4 ноября.