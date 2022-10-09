До +23 градусов прогнозируют в Алтайском крае 9 октября 2022

В Барнауле температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

9 октября в Алтайском крае прогнозируют до +23 градусов. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

- Температура +18, +23 гр., по северо-западу местами +12, +17 градусов. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшие дожди, - рассказали в ЦГМС.

Ветер подует южный со скоростью 9-14 м/с, местами порывы могут достигнуть 15-20 м/с.

В Барнауле температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков.