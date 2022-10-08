Квартира с 3D-стеной и сенсорными выключателями продается в Барнауле

Скриншот с сайта "Авито"

В Барнауле более чем за 11 млн продается квартира с дизайнерским ремонтом и 3D-стеной. Все имущество в жилье достанется новому хозяину.

Объявление выставлено на «Авито». В нем говорится, что в квартире индивидуальная планировка, сенсорные выключатели и теплый пол. Из мебели - два дивана, спальный гарнитур, кухня со встроенными фильтром для воды и измельчителем бытовых отходов и даже шторы. Из бытовой техники: посудомоечная машина, духовка, водонагреватель, холодильник.

- На стенах везде декоративная штукатурка. В спальне и кабинете дополнительно 3D-стена, - отмечается в объявлении.

Дом находится на ул. Солнечная поляна, построен в 2021 году.