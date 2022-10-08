Мэр Барнаула посетил пункты сбора помощи мобилизованным

Фото Михаил Полубедов \ "Вечерний Барнаул"

8 октября мэр Барнаула Вячеслав Франк посетил пункты сбора помощи мобилизованным. В частности пункт на базе Общественной приемной «Единой России» в Центральном районе.

Как сообщили в горадминистрации, помощь, собранную на базе приемных, будут еженедельно передавать в центральный пункт, находящийся по адресу: пр. Ленина, 148. Здесь городской Совет женщин совместно с волонтерами формируют и готовят вещи к отправке. Глава города пообщался с волонтерами и представителями общественных организаций. Он поблагодарил всех за неравнодушие и желание помочь.

Председатель Совета женщин при главе города Валентина Косинова рассказала, что призывникам отправляют теплые вещи, предметы первой необходимости, спальники и многое другое. Принять участие в акции может каждый желающий через Общественные приемные партии в каждом районе города.

Напомним, пункты сбора помощи мобилизованным на базе приемных «Единой России» открыты с 7 октября.