Пожар в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 8 октября в Барнауле произошел пожар на ул. Кулагина. Там горел меланжевый комбинат. О ЧП сообщили в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, произошло возгорание кровли при проведении электрогазосварочных работ над подготовительно-прядильным цехом. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. 51 работник эвакуировался самостоятельно.

На место выезжали четыре звена газодымозащитной службы, 37 человек личного состава на 11 единицах техники. В пожаре никто на пострадал.