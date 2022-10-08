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Происшествия8 октября 2022 8:48

В Барнауле горела кровля меланжевого комбината, работники эвакуировались самостоятельно

Пожар произошел на ул. Кулагина
Александра Сапожкова
Пожар в Барнауле

Пожар в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 8 октября в Барнауле произошел пожар на ул. Кулагина. Там горел меланжевый комбинат. О ЧП сообщили в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, произошло возгорание кровли при проведении электрогазосварочных работ над подготовительно-прядильным цехом. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. 51 работник эвакуировался самостоятельно.

На место выезжали четыре звена газодымозащитной службы, 37 человек личного состава на 11 единицах техники. В пожаре никто на пострадал.