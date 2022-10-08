Двое парней на Алтае похитили женщину и изнасиловали ее в санях, запряженных лошадью

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Змеиногорском районе завершили расследование уголовного дела в отношении двух парней, которых обвиняют в похищении, изнасиловании женщины и ее смерти по неосторожности.

В СУ СК по краю сообщили, что преступление было совершено в ночь с 26 на 27 декабря 2021 года. 19-летний и 18-летний парни распивали спиртное в компании и решили изнасиловать присутствующую там 45-летнюю женщину.

Они насильно посадили ее в сани, запряженные лошадью, избили до бессознательного состояния и изнасиловали прямо во время движения.

- А потом отвезли ее домой. На следующий день потерпевшая скончалась в медучреждении,- отметили в Следкоме региона.

Уголовное дело направлено в суд.