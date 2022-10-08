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Общество8 октября 2022 6:06

После возмущений родителей в барнаульском детсаду «Стрижи» проверяют продукты питания

Ранее были жалобы на просрочку
Александра Сапожкова
Помимо «Стрижей» проверят питание и во всех остальных детсадах

Помимо «Стрижей» проверят питание и во всех остальных детсадах

Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты комитета по образованию начали проверку в барнаульском детсаду № 273 «Стрижи». Ранее там разразился скандал из-за просроченных продуктов, которыми якобы кормят детей.

Как сообщили в мэрии, комиссия проверит условия хранения и наличие документов от поставщиков. Пока что фактов, что детям готовили из некачественных продуктов, не выявлено.

Помимо «Стрижей» проверят питание и во всех остальных детсадах. Об итогах мэру Вячеславу Франку доложат 10 октября.