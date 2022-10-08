Жители Алтайского края вкусно едят и много читают, чтобы справится с рабочим стрессом

Также стресс у жителей Алтая возникает из-за большого объема работы Фото: Олег УКЛАДОВ

2250 человек в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе с Алтая, приняли участие в опросе Зарплаты.ру на тему рабочего стресса. Выяснилось, что его испытывает больше половины жителей края.

Участники чаще всего отвечали, что стрессовые ситуации возникают из-за проблем, решение которых не зависит напрямую от сотрудника. А борются со стрессом все по-разному. Так, большинство (21%) гуляет на свежем воздухе, 16% смотрят позитивные фильмы и передачи, 14% проводят время с друзьями и родными. Остальные играют в компьютерные игры и занимаются любимым делом (по 13%), едят вкусную любимую еду (10%), читают (9%) и «зависают» в соцсетях (4%).

Отмечается, что также стресс у жителей Алтая возникает из-за большого объема работы, решения сложных вопросов, конфликтов с клиентами/заказчиками, взаимодействия с начальством и т.д.