В детсаду Барнаула разразился скандал из-за тухлых продуктов

Родители уверяют, что качество продуктов всегда было отвратительным Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из детсадов Барнаула разразился скандал. Родители считают, что их детей кормят тухлыми продуктами. О ситуации сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

По словам горожан, им стало известно, что для приготовления блюд в детсаду якобы используют испорченные продукты, и руководство все это прикрывает и одобряет.

«Поступила информация, что на кухне творится (мягко говоря) ужас! Все время качество продуктов было отвратительное! Одна сотрудница кухни нескольких лет боролась с руководством и кладовщиком и почти наладила поставки хороших продуктов. Но ее теперь вынуждают уволиться. Она уже написала заявление в прокуратуру», - сообщили родители.

Плюс к этому, по словам родителей, хотят уволиться еще три повара.

На днях родители и представители СМИ собрались у детсада, чтобы выяснить ситуацию. Однако их не пустили и вызвали охрану. Только когда подключились представители администрации и правоохранительных органов, родителям дали возможность пообщаться с сотрудниками детсада. Они пообещали разобраться в ситуации.