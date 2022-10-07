В Барнауле проведут ярмарку продуктов для оздоровления

Ярмарка в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на улице Мало-Тобольской проведут ярмарку продукции для оздоровления. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, она пройдет в субботу, 8 октября.

Ярмарка стартует в 11:00 и продлится до 16:00. Горожане смогут приобрести лечебно-профилактическую, пищевую и косметическую продукцию для оздоровления, фитопродукцию, свежемороженую ягоду и сушеные грибы, спортпит и так далее.

Также пройдет розыгрыш подарочных сертификатов и продукции, дегустация напитков. Будет работать продажа стритфуда.