В Барнауле проведут ярмарку продуктов для оздоровления

Ярмарка в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле на улице Мало-Тобольской проведут ярмарку продукции для оздоровления. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, она пройдет в субботу, 8 октября.
Ярмарка стартует в 11:00 и продлится до 16:00. Горожане смогут приобрести лечебно-профилактическую, пищевую и косметическую продукцию для оздоровления, фитопродукцию, свежемороженую ягоду и сушеные грибы, спортпит и так далее.
Также пройдет розыгрыш подарочных сертификатов и продукции, дегустация напитков. Будет работать продажа стритфуда.