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Общество7 октября 2022 12:21

В Барнауле проведут ярмарку продуктов для оздоровления

Горожане смогут купить свежемороженую ягоду и сушеные грибы
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ярмарка в Барнауле

Ярмарка в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на улице Мало-Тобольской проведут ярмарку продукции для оздоровления. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, она пройдет в субботу, 8 октября.

Ярмарка стартует в 11:00 и продлится до 16:00. Горожане смогут приобрести лечебно-профилактическую, пищевую и косметическую продукцию для оздоровления, фитопродукцию, свежемороженую ягоду и сушеные грибы, спортпит и так далее.

Также пройдет розыгрыш подарочных сертификатов и продукции, дегустация напитков. Будет работать продажа стритфуда.