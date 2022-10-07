Алтайский депутат отправился добровольцем на спецоперацию

Он отправится в зону СВО Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Госсобрания Республики Алтай Денис Шубин ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом рассказал спикер парламента Артур Кохоев во время проходящей сессии.

По словам Кохаева, Шубин совершил настоящий мужественный поступок. Известно, что депутат родился 5 октября 1984 года в Искитиме. Проживает он в Каракокше, а работает тренером.

Денис Шубин был избран в Госсобрание по спискам «Единой России», является членом комитетов по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике и по экологии и природопользованию.