На Алтае снизилось число вакансий для медицинских работников

Медики Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае снизился спрос на медработников на 15% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили специалисты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, работодатели готовы им платить от 31 до 60 тысяч рублей.

В настоящий момент 43% актуальных вакансий предлагают компании из медицинского и фармацевтического направления. Самую большую зарплату готовы платить работодатели из других регионов. Так, уролог-андролог, готовый перебраться в Сахалинскую область, может заработать до 200 тысяч рублей. Также хорошо заработает врач областной больницы - до 213 тысяч рублей.

К слову, на одну вакансию медика в регионе приходится в среднем один потенциальный кандидат (0,9 резюме на вакансию).