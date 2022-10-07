Следком показал фото с места ДТП, в котором погиб 9-летний ребенок

Место ДТП Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Управление Следкома по краю опубликовало фото с места аварии, в которой погиб ребенок. Также ведомство возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, совершенное лицом, не имеющим права управления).

По предварительным данным, днем 6 октября в селе Повалиха Первомайского района 17-летний подросток на мотоцикле «Урал» ехал с 9-летним мальчик в люльке. У мотоцикла неожиданно отказали тормоза, и юноша наехал на камень, вследствие чего произошло опрокидывание.

Место ДТП Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

- Малолетний ребенок, находившийся в боковом прицепе, погиб на месте происшествия. Юноша госпитализирован в медучреждение, - сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ДТП, назначают экспертизы, в том числе судебно-медицинские и трасологические. Ход расследования поставлен на контроль руководителя краевого следственного управления.

В ГУ МВД по Алтайскому краю добавили, что оба пострадавших были без мотошлемов. В настоящее время мотоцикл, который принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя, изъят и находится на штрафстоянке. Проверка находится на контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрея Подоляна.