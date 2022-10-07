Мобилизованные из Алтайского края рассказали об условиях в омском лагере

У мобилизованных сейчас идет подготовка Фото: Олег УКЛАДОВ

Мобилизованные жители Алтайского края отправляются в лагерь в Омске. О том, в каких условиях сейчас они находятся, можно узнать из их сообщений и сообщений родных в телеграм-каналах, пишет «Бийский рабочий».

Так, один из призывников написал, что условия в лагере вполне достойные, есть полевые бани, организованное питание, волонтеры оказывают всевозможную помощь.

- Начались занятия. Периодически приезжают артисты. Никаких голодных и замерзших я не вижу. Еда, какие-то продукты, носки и прочие мелочи - без проблем, - отметил мужчина.

По его словам, тех, кто остро в чем-то нуждается, нет. В лагере сформирован определенный запас для экстренной помощи.

Жена другого мобилизованного жителя Алтайского края подтверждает эти слова.

- Мой муж сказал, что там хорошо кормят, и самое главное - есть баня. Совершенно бесплатный брутальный тур в полевом лагере по схеме "все включено" со стрельбой и вождением боевой техники, - написала женщина.