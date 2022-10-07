В Бийске в 130-летнем особняке продают квартиру за 2 млн

Дом находится под охраной государства Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске за 2 млн продают квартиру в Доме Чеканова, который находится под охраной государства. Ее площадь составляет 38 квадратных метров, пишет «Бийский рабочий».

Дом 1892 года постройки является объектом культурного наследия. Это означает, что есть определенные рамки - что с квартирой можно делать, а что нельзя. В объявлении говорится, что в квартире высокие потолки 2,7 м, пластиковые окна с широкими подоконниками, толщина стен один метр. В жилье сделан ремонт.

За коммунальные услуги платить не надо, только за свет. Отопление в доме печное. Также там есть большой и сухой подвал.

Всего в доме четыре квартиры, ограда общая на три квартиры.