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Недвижимость7 октября 2022 7:10

В Бийске в 130-летнем особняке продают квартиру за 2 млн

Дом 1892 года постройки является объектом культурного наследия
Александра Сапожкова
Дом находится под охраной государства

Дом находится под охраной государства

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске за 2 млн продают квартиру в Доме Чеканова, который находится под охраной государства. Ее площадь составляет 38 квадратных метров, пишет «Бийский рабочий».

Дом 1892 года постройки является объектом культурного наследия. Это означает, что есть определенные рамки - что с квартирой можно делать, а что нельзя. В объявлении говорится, что в квартире высокие потолки 2,7 м, пластиковые окна с широкими подоконниками, толщина стен один метр. В жилье сделан ремонт.

За коммунальные услуги платить не надо, только за свет. Отопление в доме печное. Также там есть большой и сухой подвал.

Всего в доме четыре квартиры, ограда общая на три квартиры.