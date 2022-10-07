Аэропорт Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 октября «ИрАэро» приступает к выполнению прямых рейсов по маршруту Иркутск – Барнаул – Новый Уренгой и в обратном направлении.

Как сообщается на сайте авиакомпании, полеты будут выполнять на самолетах Bombardier вместимостью 50 человек раз в неделю по понедельникам. Цена билета в одну сторону на маршруте Иркутск – Барнаул от 5700 рублей, на маршруте Барнаул – Новый Уренгой от 9300 рублей.

А с 21 октября авиакомпания запускает прямые рейсы по маршруту Иркутск – Барнаул – Иркутск. Полеты будут выполняться раз в неделю по пятницам на таких же самолетах. Цена билета в одну сторону - от 5700 рублей.

Отмечается, что билеты уже в продаже. Рейсы - субсидируемые, льготой могут воспользоваться все категории граждан.