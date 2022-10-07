В алтайском селе погиб 9-летний мальчик, который катался в люльке мотоцикла

Сейчас проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

6 октября в селе Повалиха Первомайского района произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Расследование уголовного дела на контроль поставил прокурор Алтайского края Антон Герман.

Как сообщили в прокуратуре региона, 17-летний подросток ехал за рулем мотоцикла «Урал» и допустил его опрокидывание. В результате погиб 9-летний пассажир, который был в люльке.

«На место выезжал прокурор Первомайского района. Прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели ребенка», - сказали в ведомстве.