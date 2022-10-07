Дальнейшее существование аэропорта Бийска стоит под вопросом

Заброшенный аэропорт Бийска Фото: газеты «Бийский рабочий»

Алтайские власти считают нецелесообразным восстанавливать аэропорт в Бийске, несмотря на продвижение туристических проектов, требующих развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает «Банкфакс».

О необходимости реконструкции объекта власти региона говорили еще с 2007 года в контексте только зарождавшегося плана по созданию особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Ремонт аэропорта и взлетно-посадочной полосы изначально был включен в проект обустройства ОЭЗ. Однако эти планы так и не воплотились. Впоследствии чиновники чуть ли не ежегодно анонсировали планы восстановления аэропорта, но попытки найти заинтересованных в этом инвесторов успехом не увенчались.

Позднее стало ясно, что федеральные ведомства утратили интерес к реконструкции бийского аэропорта, пролоббировать эту идею в Москве не удалось. В 2013 году его имущество в виде взлетной полосы, рулежных дорожек, перронов и стоянки судов передали в собственность края, что формально дало возможность региону инвестировать бюджетные деньги, но из-за ограниченности краевых ресурсов этого не произошло.

С годами стоимость возрождения аэровокзала в планах краевых чиновников росла и достигла 3 млрд рублей, а заявления о том, что оно начнется «в этом году», продолжались. В 2017 году занимавший пост губернатора края Александр Карлин все еще не оставлял надежд.

После смены руководства в Алтайском крае заявления о перспективах бийского аэропорта прекратились. В то же время в актуальной стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года упоминается малая авиация, в частности, восстановление аэропорта Бийска, а кроме него – Рубцовска и Славгорода. В этом же документе отмечается, что одним из главных препятствий для развития туризма по-прежнему является низкая транспортная доступность основных туркластеров.

Несмотря на все несбывшиеся обещания, сегодня планы по созданию воздушных ворот туристического Алтая представляются все более актуальными. Туристические объекты, которые в «нулевых» были лишь на бумаге, в настоящий момент уже работают, а проблема с транспортной доступностью так и осталась нерешенной. Но чиновники отметили, что главные туристические объекты края, такие как «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета» и санатории Белокурихи, имеют две точки авиасообщения - аэропорты Барнаула и Горно-Алтайска. Они добавили, что восстановление бийского аэропорта могло бы дополнить транспортную инфраструктуру региона, но большого смысла в сложившейся ситуации в этом нет.

«Банкфакс» также попытался связаться с руководством аэропорта, чтобы уточнить его судьбу. Созвониться напрямую удалось с членом совета директоров Сергеем Шардаковым. О подробностях существования ОАО он разговаривать отказался. Бенефициар общества Юрий Шамков в беседе с корреспондентом дал понять, что адресованный ему вопрос о текущем состоянии аэропорта и планов на будущее - «не по адресу».