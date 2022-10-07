На Алтае пожарные спасли из огня испуганного котенка и оказали ему первую помощь

Пожар произошел в Рубцовске Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске на пожаре спасли котенка. Животное надышалось дымом, и ему оказали первую помощь, рассказали в ГУ МЧС по краю.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в пятиэтажке на улице Федоренко. Там горели вещи и мебель. Спасатели с балкона пятого этажа спустили 10-летнего мальчика, который был в квартире один.

«На этом пожаре была спасена еще одна жизнь. Когда ребенок был в безопасности, пожарные еще раз проверили окутанную дымом квартиру и обнаружили питомца. Испуганного и мокрого котенка вынесли из опасной зоны, он надышался дымом и ему была оказана первая помощь», - рассказали в ГУ МЧС.

После котика передали хозяевам.