Барнаульцев приглашают за покупками на очередную осеннюю ярмарку

Продовольственная ярмарка в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередная осенняя продовольственная ярмарка пройдет в субботу, 8 октября, в Барнауле во всех районах города.

Как сообщили в мэрии, площадки будут работать с 10 до 14 часов. Там можно будет приобрести недорогие овощи, в том числе лук, картофель и морковь, а также мясо и мясные полуфабрикаты, масло, колбасы, рыбные продукты, кондитерские изделия и другое.

Продукцию представят предприятия и фермерские хозяйства Алтая.

Площадки будут работать на пр. Ленина,71; пл. Народная; пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а; ул. Г. Титова, 9 (сквер имени Титова); ул.50 лет СССР, 51а.