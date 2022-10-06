Пожар в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

6 октября в Рубцовске пожарные спасли ребенка из горящей квартиры. Подробности сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание случилось в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома по улице Федоренко. Там горели вещи и мебель на площади два квадратных метра.

На место прибыли две автоцистерны и 10 человек. Пожарные с помощью автолестницы поднялись к балкону и вытащили ребенка. Мальчик на момент пожара находился в квартире один.

Причина ЧП на данный момент уточняется.