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Происшествия6 октября 2022 13:42

Появилось видео, как алтайские пожарные спасают мальчика из горящей квартиры

Они забрались по автолестнице на пятый этаж
Александра Сапожкова
Пожар в Алтайском крае

Пожар в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

6 октября в Рубцовске пожарные спасли ребенка из горящей квартиры. Подробности сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание случилось в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома по улице Федоренко. Там горели вещи и мебель на площади два квадратных метра.

На место прибыли две автоцистерны и 10 человек. Пожарные с помощью автолестницы поднялись к балкону и вытащили ребенка. Мальчик на момент пожара находился в квартире один.

Причина ЧП на данный момент уточняется.