Пожар в Алтайском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
6 октября в Рубцовске пожарные спасли ребенка из горящей квартиры. Подробности сообщили в ГУ МЧС по региону.
Возгорание случилось в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома по улице Федоренко. Там горели вещи и мебель на площади два квадратных метра.
На место прибыли две автоцистерны и 10 человек. Пожарные с помощью автолестницы поднялись к балкону и вытащили ребенка. Мальчик на момент пожара находился в квартире один.
Причина ЧП на данный момент уточняется.